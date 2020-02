Das Rock Musikfest und das Café Nova laden ein zum:

CHARITY KONZERT: SPRINGMOSH 2020 am 20.032020

ins Jugend-Kulturzentrum Café Nova

Sie lassen für den guten Zweck die Fetzen fliegen. Beim diesjährigen SpringMosh bitten dort „ELWOOD STRAY“, sowie „We Awake“ und „Beyond The Avalanche“ zum Tanz.

Da uns die Nachwuchsförderung sehr am Herzen liegt, gehen die kompletten Erlöse an Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil Borbeck, die sich keinen Musikunterricht oder Proberäume leisten können.

Veranstalter und Veranstaltungsort:

Café Nova

Stolbergstraße 54, in 45355 Essen

Datum: 20.03. 2020

VVK: 5 Euro

AK: 7 Euro

www.rockmusikfest.de/events

Informationen zu den Bands:

Beyond The Avalanche

Die 5 Jungs kommen aus Düsseldorf, aber sind in Essen längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Sie haben sich 2017 gegründet und seitdem bereits viele Bühnen der Stadt unsicher gemacht. 2018 waren sie bereits im Café Nova und haben beim Mukkefukk Newcomer Contest einen guten Eindruck hinterlassen.

Musikalisch bedienen sie Hardcore und andere Genres, die sich in diesem Bereich tummeln. Alles in dieser Band harmoniert.

We Awake

Wer melodischen Metalcore mag, wird an Marvin, Marvin, Marwin und Marnie nicht vorbeikommen. Man wird merken, dass eine Band, die bereits mit den Vornamen so gut zusammenpasst, auch musikalisch ähnlich tickt. Frischer und eingänglicher Sound aus Dortmund ist in Essen ebenfalls nicht unbekannt. Vor ein paar Jahren waren sie bereits zu Gast im Café Nova und sie wollen auch diesmal nicht lang schnacken.

Elwood Stray

Wer aus Essen und Umgebung kommt und diesen Bandnamen noch nicht gehört hat, sollte sich ärgern. Denn die Jungs machen eine optimale Mischung aus modernem Hardcore und Nu Metal. Ganz ohne viel Schnickschnack zaubern sie einen Hit nach dem nächsten aus dem Hut.

Auch sie waren 2018 bereits beim Mukkefukk Newcomer Contest vertreten, haben diesen sofort gewonnen und anschließend beim Pfingst Open Air in Werden die Menge zum Kochen gebracht.

Mit sozialkritischen Texten prangern sie alles an, was auf der Welt so schiefläuft. Durch ihre Musik brüllen sie die Missstände in die Welt heraus und wir sind der Meinung, dass alle dies hören sollten. Sie haben bereits mehrere Singles rausgebracht und mit vielen bekannten und großen Bands der Szene die Bühne geteilt.