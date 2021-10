15. Oktober 2021...

Sehr lange ist es her wo ich in diesem Wald war...Jetzt habe ich es endlich geschafft diesen Weg durch den Wald zu meiner Schule zu gehen den ich immer in den 50igern gegangen bin...Aber jetzt geht da kaum noch jemand her...alles zugewachsen...Als Kinder haben wir dort viel gespielt...unterhalb der Quelle hatten wir einen großen Teich angelegt...dort haben wir im Sommer gebadet...oder an dem Brunnen er ist noch vorhanden aber außer Betrieb...Das war für mich schon interessant da herzugehen...mehr als 60 Jahre war es her...

Die ersten sieben Fotos sind vorab Bilder zu dem Beitrag...Danach folgen die Fotos wo ich durch den Wald gehe...