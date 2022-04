Auch am Sonntag reges Treiben auf der Fläche des Burgplatzes. Alle lassen die „Finger fliegen“, damit die große Inszenierung der Passion in Essen, planmäßig stattfinden kann.

Im Fernsehen wird das Spektakel, am Mittwoch um 20:15 Uhr übertragen.

"Stuntman" hängen schon

Foto: umbehaue

hochgeladen von Thomas Umbehaue

Thomas Gottschalk tritt als Erzähler auf. Darstellern sind unter anderen Alexander Klaws (Jesus), Ella Endlich (Maria) und Henning Baum (Pontius Pilatus).

Bei RTL rechnet mit rund 4900 Zuschauern auf dem Burg Platz. Aus Coronaschutzgründen sind unentgeltliche Tickets erforderlich. Die Proben sind schon heute Nachmittag bis ca. 20 Uhr geplant.