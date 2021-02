Stadtspiegel Essen - Süd Anzeiger

Der Süd Anzeiger gehört zum Stadtspiegel Essen, der zweimal wöchentlich mittwochs und samstags in einer Auflage von 280.300 Exemplaren gedruckt und in ganz Essen verteilt wird.



Unser liebevoll-professionell gestaltetes Anzeigenblatt wird sowohl an die einzelnen Haushalte als auch an Unternehmen im Essener Süden verteilt. Unsere Stärke liegt in der lokalen Berichterstattung.

Ob aktuelle Baustellen oder kulturelle Ereignisse - die Bandbreite an Informationen, die wir für unsere Leser aufbereiten, ist groß. Auch feste Rubriken wie zum Beispiel die Apotheken-Notdienste finden sich bei uns im Blatt immer an der gewohnten Stelle.

Ganz aktuell haben wir natürlich auch in Sachen Pandemie-Entwicklung und Virus-Geschehen für unsere Leser die Nase vorn. Ehrensache! Schließlich berichten wir mit ganzem Einsatz und großer Freude an unserem Beruf und möchten, dass unsere Leser gesund und uns noch lange gewogen bleiben.