Bevor die insgesamt 23 Teilnehmer des Obstbaumschnitt-Workshops hinaus in die Natur durften, gab es zunächst einmal jede Menge Theorie auf die Ohren. Denn der richtige Obstbaumschnitt will gelernt sein und ist quasi eine Wissenschaft für sich.

Von Petra de Lanck

Der Andrang war groß in der Mustergartenanlage des Grugaparks. Beim "Workshop zum Obstbaumschnitt" gab es zunächst einmal zwei Stunden Theorie, bevor dann "live am Baum" geschnitten wurde.

Die Tücke steckt im Detail

Gärtnermeister Ingo Klammer war eigens aus Dortmund angereist, um sein Wissen an die Teilnehmer weiterzugeben - und da war genaues Zuhören angesagt, denn wie so oft steckt auch hier die Tücke im Detail.

"Wie wächst der Baum in die richtige Richtung" und "Wie sorge ich für maximalen Ertrag" standen im Vordergrund. Sabine Weller, Geschäftsführerin des Vereins "Mustergartenanlage im Grugapark", erklärt das Wichtigste in Kürze: "Zunächst einmal ist es wichtig, Blatt- von Blütenknospen unterscheiden zu lernen. Denn viele Blütenknospen bedeuten hinterher auch viele Früchte."

Wichtig auch: Wo schneidet man ab. "Ein Baum braucht eine Krone, die viel Licht hinein lässt", erklärt Sabine Weller. Der sogenannte Erziehungsschnitt "erklärt" dem Baum dann, wie er wachsen soll. Der Verjüngungsschnitt hingegen ist eher für ältere Bäume gedacht.

Wasserschosse stehen lassen

"Hier sollte man die Krone des Baumes neu aufbauen, Licht in die Krone lassen und junge Triebe fördern, um später alte wegnehmen zu können", erklärt Weller. Auch die "Wasserschosse", sehr dünne Triebe, die gerade nach oben wachsen, sollte man in diesem Falle nicht entfernen, sondern hier lassen sie sich durchaus zur Verjüngung nutzen.

Beste Zeit zum Schnitt im Frühjahr

Nach der Theorie im Romanischen Haus durften die Teilnehmer dann hinaus in die Anlage, um sich den korrekten Schnitt am Baum anzusehen. Die beste Zeit zum Schnitt sei im Frühjahr, noch bis April, erklärte Ingo Klammer. Dann steht einem gesunden Obstbaum mit vielen Früchten so schnell nichts mehr im Wege. Sabine Weller, Geschäftsführerin des Vereins "Mustergartenanlage Grugapark", weiß, wie es geht mit dem Baumschnitt. Gärtnermeister Ingo Klammer konnte den Workshopteilnehmern viele Tipps geben.