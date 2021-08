SPD Holsterhausen: Radeln für mehr und bessere Spielplätze

Am Freitag, dem 13.08.2021, ist es wieder so weit: Die Holsterhauser Sozialdemokrat*innen veranstalten ihre Radtour über die Holsterhauser Spielplätze. Der Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Kirchvorplatz der St. Mariä Empfängnis. Interessierte Bürger*innen sind gerne willkommen.

Seit 2002 radelt die SPD Holsterhausen über die Holsterhauser Spielplätze, um danach zu sehen, in welchem Zustand der Platz und die Spielgeräte sind. In Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung III, Grün & Gruga und dem Kinderbüro der Stadt Essen konnten immer wieder Schäden beseitigt, neue Spielgeräte angeschafft und vor allem Menschen zur Übernahme einer Spielplatzpatenschaft motiviert werden. In den meisten Fällen handelt es sich um städtische Spielplätze, auf die die Sozialdemokrat*innen Einfluss nehmen können. Die SPD Holsterhausen sehen aber auch die Wohnungsunternehmen in der Pflicht, für die kleinen Anwohner*innen mehr zu tun und Spielflächen zur Verfügung zu stellen.

Folgende Route wird gefahren:

16.00 Uhr Treffpunkt Kirchvorplatz Gemarkenstraße

16.15 Uhr Suarezstraße

16.45 Uhr Cranachstraße

17.15 Uhr Hans-Thoma-Straße

17.30 Uhr Hausackerstraße

17.45 Uhr Adolf-Schmidt-Straße

18.00 Uhr Planckstraße

18.15 Uhr Friedbergstraße

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Klaus Persch, der Vorsitzende der SPD Holsterhausen Benno Justfelder und Jane Splett, Mitglied des Vorstands der ASG (Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokrat*innen im Gesundheitswesen) Niederrhein, nehmen an der Radtour teil. Die Holsterhauser Sozialdemokrat*innen hoffen darauf, dass auch Spielplatzpat*innen und Interessenten für das Amt teilnehmen werden. In Holsterhausen gibt es zur Zeit neun städtische Spielplätze, von denen drei von Spielplatzpat*innen betreut werden.