Unter Einhaltung strenger Abstandsregelungen starteten die Sportlerinnen und Sportler des Essener Jugend-Eiskunstlauf Vereins (EJE) bei gleich zwei Wettbewerben.

Starke Konkurrenz aus dem Osten Deutschlands bescherte den Essenerinnen beim Zwingerpokal in Dresden in der Kategorie Jugend Damen am Ende folgende Platzierungen: Luisa Tenter Platz neun, Marie Belmejdoub Platz elf und Violetta Parzianka Platz 13. Torsten Bucholz, der bei den Jugend Herren an den Start ging, errang Silber. Giulia Sorce holte den vierten Platz in der Altersklasse der acht- bis neun-Jährigen.

Beim Westfalen Cup in Dortmund erreichte EJE-Sportler Jan Egorov mit seiner Partnerin Rika Unruh (ERCW) in der Kategorie Basic Novice Eistanz den dritten Rang. Knapp am Treppchen vorbei lief in der Kategorie Kunstläufer Fabienne Bohr, sie konnte sich Platz vier sichern, direkt gefolgt von Vereinskameradin Maleika Wahlphal mit Rang fünf. Den Sieg bei den Neulingen zwei sicherte sich Holly Moore. Angelina Pracht, Jessyca Staldeker und Marie Walter belegten die Plätze sechs, acht und zehn. Gut lief es auch für Maria Walger, sie stand mit dem dritten Platz bei den Pre Novice auf dem Treppchen, Veronika Ponomarenko erreichte Rang zehn.

Silber für Lena Alekseev

Ebenfalls sehr gut schnitten die beiden jüngeren Sportlerinnen des EJE ab, die in den Altersklassen 6/7 und 8/9 auf dem Treppchen standen. Lena Alekseev holte Silber (AK 6/7), Ava-Elisabeth Awe (AK 8/9) konnte sich über Bronze freuen. Bei den Pre Adv. Novice machte Veronika Walger nach dem KP einige Plätze gut, sie verbuchte letztendlich Platz neun für sich, Lisa Marie Böttcher stand auf Rang 17. Julia Grabowski (Nachwuchs Mädchen) konnte mit insgesamt 97,69 Punkten Platz drei auf dem Siegertreppchen für sich beanspruchen. Lea Schumann erreichte in derselben Kategorie den achten Platz, direkt gefolgt von Kama Schelewski mit Platz neun, Katharina Vialichka (Platz 17), Hannah Führer (Platz 22), Olivia Pinski (Platz 24) und Nelle Novakovic (Platz 26) rundeten das Gesamtergebnis des EJE ab. Als letzte EJE-Sportlerin ging Lara Messinger in der Kategorie Junioren Damen auf das Eis. Sie erreichte mit insgesamt 104,28 Punkten Platz sechs.