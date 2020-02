Radfans aufgepasst: Von Donnerstag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März, zeigen 250 Aussteller auf der "Fahrrad Essen" in der Messe alles rund ums Gefährt. Wer sich für Fahrräder, Radsport, Radtouristik oder Fahrrad-Zubehör interessiert, der ist hier an der richtigen Adresse.

Radfahren liegt im Trend: Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes belief sich der Fahrradbestand in Deutschland 2018 auf dem Rekordstand von 76 Millionen Stück, 2007 waren es noch acht Millionen weniger. Die Auswahl an Modellen ist dabei riesig und das richtige Bike zu finden gar nicht so einfach. Daher sollte die Frage nach dem korrekten Drahtesel unbedingt vor dem Kauf geklärt werden.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Cityrad? Für Menschen, die in einer Stadt mit entsprechender Infrastruktur leben und beispielsweise den kurzen Weg zur Arbeit mit dem Bike absolvieren wollen, ist es geeignet.

Lastenräder liegen voll im Trend

Ein Lastenrad ist die umweltfreundliche Transportmöglichkeit. Das einfache Lastenrad unterscheidet sich vom Aussehen her kaum von einem normalen Fahrrad. Es ist lediglich verstärkt und hat vorne und hinten eine Transportvorrichtung. Solche Räder sind für kleinere Transporte gedacht wie beispielsweise Einkäufe oder um einen Hund mitzunehmen.

Eine gute Alternative zum Auto ist das E-Bike. Jeden Morgen im Stau stehen, volle Züge – wer darauf keine Lust mehr hat, sollte über eine solche Anschaffung nachdenken. Im Gegensatz zum Auto ist es nicht nur nachhaltiger und günstiger, sondern kommt auch schneller durch den Stadtverkehr, zudem entfällt die Parkplatzsuche. Aufgrund der innovativen Mischung von manuellem Treten und elektromotorisierter Unterstützung des Fahrenden ist es außerdem sehr gelenkschonend.

Klassiker ist perfekt für Stadtfahrten

Der Klassiker unter den Langstreckenrädern ist das Trekkingrad, früher auch unter dem Namen Tourenrad bekannt. Es eignet sich perfekt für lange Radtouren und Stadtfahrten.

Bei dem Rennrad handelt es sich um ein Sportgerät. Es wird so leicht wie möglich gebaut und auf Asphaltstraßen zum Erreichen maximaler Geschwindigkeiten eingesetzt, perfekt also für Radsportler.

Das Mountainbike kommt auf unwegsamem Gelände zum Einsatz. Durch seine stabile Bauweise mit einem breiten Rahmen, Gangschaltungen mit bis zu 30 Gängen und dicken Reifen, überwindet das Mountainbike fast jeden Boden und jedes Hindernis mühelos.

Ticketpreise und Öffnungszeiten

Wer jetzt Lust auf das Fahrradfahren bekommen hat, sollte in der Zeit vom 27. Februar bis 1. März in der Messe Essen vorbeischauen. Die Messe ist an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine Tageskarte für Erwachsene kostet elf Euro, ermäßigt 8,50 Euro und Kinder ab 14 Jahren zahlen 5,50 Euro. Unter sechs Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet 17 Euro, das Eltern-Kind-Ticket ist für 23 Euro an den Tageskassen erhältlich.