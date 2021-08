Am 12.8.21 war es endlich soweit. Das Benefizspiel und gleichzeitige Vorbereitungsspiel der Vereine Rüttenscheider SC , B Kreisligist und Grün Weiss Heisingen aus der Freizeitliga Essen stand an.

Gespielt wurde auf der Sportanlage im Walpurgistal und etliche Zuschauer fanden den Weg dort hin.

Für den guten Zweck verzichtete das Schiedrichtergespann auf sein Honorar und somit landete dieser Betrag ebenfalls noch in der Spendenkasse für die Flutopfer in Essen.

Sicherlich war der sportliche Ausgang der Partie und das Ergebnis zweitrangig an diesem Abend. Dennoch sahen die Zuschauer einen interessanten Kick, der mit einem doch etwas überraschenden 2:0 für den Freizeiligisten von Grün Weiss Heisingen endete.

Der RSC tat sich heute unwahrscheinlich schwer im Spielaufbau gegen eine recht gut gestaffelte Abwehr des Freizeitligisten. Der nutzte in der 1. Hälfte bereits die sich bietenden Torchancen. Mittelstürmer Pascal Kindt nahm eine schöne Vorarbeit von Philipp Schlackmann und Max Voss auf und schloss in der 17. Spielminute eiskalt zum überraschenden 1:0 ab. Rüttenscheid wirkte immer noch geschockt und verkrampft im Spielaufbau, so dass Spielertrainer Timo Wystrach, der auch zum "Man of the match" gekürt wurde, in der 37. Minute für die Heisinger nachlegte und eine Ecke von links zum 2:0 direkt verwandelte.

In der 2. Hälfte das gleiche Bild. Der RSC versuchte aus seinen Torchancen Kapital zu schlagen, der Freizeitligist hielt mit einer soliden Abwehrleistung und guten Torwartleistung von Kevin Herisch dagegen.

Es blieb beim diesmal vielleicht nicht ganz unverdienten Erfolg der Grün Weissen aus Heisingen.

Fairplay stand in dieser Begegnung auf jeden Fall jederzeit im Vordergrund, so das das Schiedsrichtergespann die Partie souverän leitete und keine einzige Verwarnung aussprechen musste.

Die Höhe des eingesammelten Betrages für die Flutopfer in Essen war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Hierzu kann man auf der Facebook Seite vom RSC Essen in Kürze sicher mehr erfahren.

Fotos privat: R. Schmidt