Wie macht man Menschen eine Freude, die aufgrund der aktuellen Corona-Situation oftmals ohne ihre so wichtigen sozialen Kontakte auskommen müssen? Diese Frage stellte sich das Team des Sozialen Dienstes in Seniorenwohnungen der Essener AWO und rief zusammen mit dem Partner Sahle Wohnen zum Rätselraten auf. Mit toller Resonanz: Um die 200 Mieter machten mit.



„Für die Menschen, die wir in den verschiedenen Seniorenwohnungen in Essen betreuen, ist dies eine sehr harte Zeit ohne viele ihrer gewohnten sozialen Tätigkeiten. Das Quiz sollte ein kleiner Ersatz für das gemeinsame Kaffeetrinken, die Mieterfrühstücke und vieles mehr sein, auf das sie derzeit verzichten müssen“, berichtet Solveig Sauer vom Team des Sozialen Dienstes in Seniorenwohnungen der AWO. Die Mitarbeiter betreuen die Bewohner von über 1400 Seniorenwohungen in der ganzen Stadt, die im Eigentum der AWO sowie in dem anderer Vermieter sind.

Es gab Gutscheine und Blumensträuße

Eine davon ist die Gesellschaft Sahle Wohnen, mit der die AWO nun zum Rätselraten aufrief. „Marie Juchacz“, Gründerin der AWO, lautete die Lösung des Kreuzworträtsels, das vielen der Teilnehmer wenigstens eine kurze Zeit der Ablenkung bescherte. Ihre Preise haben die Zweitplatzierte Jutta Reigber, Mieterin an der Huestraße in Schonnebeck, und die Drittplatzierte Brigitte Großkreuz, Mieterin am Borbecker Butzweg, nun aus den Händen von AWO-Geschäftsführer Oliver Kern, Sahle-Kundenbetreuerin Nicole Ott sowie dem Team des Sozialen Dienstes in der Holsterhauser Geschäftsstelle der AWO entgegengenommen. Die Seniorinnen freuten sich über Blumensträuße, einen Einkaufsgutschein und ein Buch mit Ruhrgebietsgeschichten. Die zu diesem Zeitpunkt leider verhinderte Gewinnerin Bärbel Leiß aus Borbeck wird in Kürze ihren Geschenkekorb bekommen. Solveig Sauer: „Das Quiz soll nicht das letzte seiner Art gewesen sein.“