Am 1. Februar, um 20 Uhr, heißt es "It´s Party Time Again@12 Apostel". Zum fünften Mal präsentiert das Hilfswerk des Lions Club Essen Sententia die Partynacht – in diesem Jahr mit coolen Beats von DJ Patric und als Special Live Act Event-Saxophonist Joël Mozes van de Pol.



DJ Patric ist seit 20 Jahren in der Szene bekannt unter anderem durch seine Auftritte im Tarm Center Bochum, dem Mudia Art in Essen und natürlich dem RÜ-Oktoberfest, wo er seit Beginn der Veranstaltungsreihe als exklusiver Wiesn DJ dabei ist. Unterstützt wird Patric an diesem Abend von dem Saxophonisten Joël Mozes van de Pol, der die Grooves live begleiten wird.

Die Erlöse dieser Veranstaltung gehen an das Frauenhaus Essen (www.frauenhaus-essen.de), das gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern Tag und Nacht geschützten Wohnraum, Hilfe und Unterstützung anbietet.

Tickets für 20 Euro sind im Vorverkauf erhältlich bei: Ehrenamt Agentur, Dorotheenstraße 3, und 12 Apostel, Ruhrtalstraße 111. Abendkasse: 12 Apostel am Staadt Essen, Ruhrtalstraße 111, 22 Euro.