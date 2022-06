Für Silke Grüner, 1. Vorsitzende des Clubs, ist damals schon schnell klar gewesen, dass ihr fester Platz in der Mitte der Essener Frauen ist. Nur ein halbes Jahr nach ihrem Beitritt bekleidete sie 2009 bereits die Position der stellvertretenden Vorsitzenden. 2018 rückte Silke dann an die Spitze. "Für mich ist unser Club eine Besonderheit, denn er hat neben seiner Professionalität auch eine ganz eigene Atmosphäre und Magie." Auch ist für sie das Engagement und die Verantwortung im Essener Club eine persönliche, wichtige Bereicherung. "Toll finde ich die Möglichkeit Ideen im Team umzusetzen. Des Weiteren finde ich es wichtig, sich für ein #Ehrenamt einzusetzen." Gern erinnert Silke sich an zwei sehr bedeutende Ereignisse in ihrer Amtszeit beim BPW Essen zurück: Die Kerzenlichtfeier im Mercure-Hotel am Teich mit lauter Kerzen und Rosen und das gefeierte Drachenbootrennen.

Im Juni 2014 gesellte sich dann die nun 2. Vorsitzende Ulla Kroll zur Essener Gruppe. "Hier treffe ich Frauen mit den unterschiedlichsten Lebenskonzepten", schwärmt sie. "Erfahrungen austauschen, gemeinsam neue Ideen entwickeln und bei diversen Aktivitäten auch mal ungewöhnliche Wege gehen – das ist für mich BPW!" Da können wir nur zustimmen!

Schatzmeisterin @Simone Herzmanatus fand bereits 2012 zum BPW-Netzwerk. Der Weg zum Club war eine glückliche Fügung. "Zum damaligen Zeitpunkt „lief“ er mir durch Zufall über den Weg." Warum sie blieb und vor kurzer Zeit eine leitende Funktion eingenommen hat? Das Miteinander der Clubfrauen überzeugte Simone: " [...] weil ich einfach was „mit“bewegen wollte und aufgrund unserer Projekte der Vorjahre wusste, dass wir mit Silke und Ulla ein gutes Team abbilden. Gemeinsam für den Club ohne Allüren oder Einzelgänge."

Für die Zukunft sind sich die Drei einig: mehr interessante Frauen gewinnen, gemeinsam weiterhin erfolgreich die Ziele des BPW verwirklichen und die Jüngsten unter uns zu fördern. Der Club lebt von #Vielfalt und den geschätzten Erfahrungen unserer Mitglieder. Dazu gehört auch, "[unserem] #YoungBPW noch mehr die Möglichkeit zu bieten über den Tellerrand zu schauen", fasst Simone passend zusammen. Und den erfahrenen Clubfrauen natürlich auch.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, hat das Vorstandsteam in das

Stammrestaurant Schevener Hof mit einem spannenden Programm geladen.

Alle Infos zu unserer Jubiläumsfeier am 01.07.2022 gibt's hier 👉 https://lnkd.in/eGBi5_aV