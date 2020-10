Während wegen der Pandemie ringsum alle Turniere abgesagt wurden, wagte es der Reiterverein Hubertus Essen-Heidhausen und lud ein auf die Reitanlage Volmer am Klusemannsweg.

RV-Vorsitzender Dietmar Volmer und Sportwartin Jennifer Höfmann staunten über einen Rekord. Das Turnier war die größte Reitveranstaltung in ganz Essen: An die 400 Teilnehmer mit rund 470 Pferden nahmen teil an 16 verschiedenen Wettbewerben und Leistungsprüfungen. Der Veranstalter hatte sich zwar vorbehalten, einzelne Prüfungen in die Halle zu verlegen. Dort hätte es aber Corona-bedingte Einschränkungen der Besucherzahl gegeben. Doch das gute Wetter ließ Wettbewerbe draußen und damit viel Publikum zu. Da es sich hier weitgehend um Dressurprüfungen drehte, war der Reiterinnen-Anteil dementsprechend sehr hoch. Schon seit 45 Jahren ist ein Mann gern gesehener Gast auf der Reitanlage Volmer: Hanslothar Kranz ist Schirmherr der RV-Turniere, seit er 1975 zum Bezirksvorsteher gewählt wurde. Im Schlepptau hatte der engagierte Vollblutpolitiker diesmal Ruhrgebiets-Kalender als Siegesgabe. Es waren schöne drei Tage auf Heidhausens Höhen und ein heiß ersehnter Schritt zu mehr Normalität auch im Reitsport.