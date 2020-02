Am Donnerstag, 20. Februar, gegen 0.20 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Hobeisenbrücke gemeldet. Ein BMW war dort aus noch ungeklärter Ursache in das Wartehäuschen einer Straßenbahnhaltestelle gefahren. Das Wartehäuschen und das Auto wurden stark beschädigt.



Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass sich der Fahrer des Wagens vom Unfallort entfernt hat. Ob es sich bei einem vor Ort angetroffenen Mann um den Unfallfahrer handelt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Unklar ist auch, ob oder wie schwer der BMW-Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallfahrer oder zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1/Verkehrsunfallaufnahmeteam zu melden.