Man staunt nIcht schlecht, wenn einen in Badenweiler aus einem Fenster plötzlich ein vertrautes Gesicht anschaut. `Den kenn ich doch. Das ist doch.. .´ Richtig! Das ist das Bildnis Hermann Hesses, der einen aus dem Fenster des Literarischen Museums "Tschechow-Salon" anblickt.

Vor etwas mehr als 100 Jahren war der Literaturnobelpreisträger mehrmals Gast in dem Kurort am Rande des Südschwarzwaldes.

1909, 1912 und 1914 begab sich der feinsinnige Literat, der uns in seinen Werken die verschiedensten Seelenzustände der Protagonisten von überschwänglichen Glücksmomenten bis zum ausweglosen Lebensüberdruss miterleben lässt, in das kleine beschauliche Badenweiler,um sich dort in der Villa Hedwig durch die ganzheitliche Medizin des Doktor Albert Fraenkel wieder ins (seelische) Gleichgewicht bringen zu lassen.

Dr. Fraenkel hatte die Villa Hedwig vom klassizistischen Gebäude zu einer mit Blütenornamenten umrankten Jugendstilvilla umbauen lassen und auch die Inneneinrichtung so gestaltet, dass keine Krankenhausatmosphäre mehr aufkommen konnte.

An verschiedenen Stellen in seinem Werk und in seinen Briefen findet man Hinweise, was Hesse bei seinem Aufenthalt empfand und erlebte; am eindringlichsten hat er den Mikrokosmos des Kurbetriebs wahrscheinlich in seinen Aufzeichnungen "Kurgast" festgehalten.

Vor einem Besuch in Badenweiler möchte ich Hesse-"Fans" die Lektüre des Büchleins

Eine raffiniert humane Kur - Hermann Hesse in Badenweiler empfehlen

Ein Rundgang durch den 22 ha großen Kurpark , der zu den baumartenreichsten Kurparks Deutschlands zählt und mit herrlichen Ausblicken auf die Oberrheinebene und die Vogesen überrascht, lässt den Besucher auf den Spuren Hesses wandeln.

Die Villa Hedwig bietet heute Ferienappartments an, in denen man sich 100 Jahre später sogar im Ferienappartment Hesse erholen kann.