Haben Sie Lust auf eine Zeitreise mit den „Grandfathers of Cuban Music"? Dann haben wir etwas für Sie: Der Stadtspiegel und seine Nachrichten-Community Lokalkompass.de verlosen drei mal zwei Karten für die Show "The Bar at Buena Vista", die am 27. und 28. März, jeweils 20 Uhr, im Colosseum Theater zu sehen ist.

Wer die Show, die auf ihren Tour bereits von über einer Million Menschen besucht worden ist, schon einmal gesehen hat, kann bestätigen: Hier wird Lebensfreude pur serviert. Frisch von der Karibikinsel Kuba.

Der Höhepunkt sind die Musiker selbst, zum Beispiel Ignacio „Mazacote“ Carrillo, inzwischen 93 Jahre alt, der mit Größen wie Ibrahim Ferrer auf der Bühne stand.

Der 80-jährige Tänzer Luis Chacón „Aspirina“ Mendive ist dagegen gewissermaßen noch ein Nachwuchstalent, stammt aus einer der bekanntesten Rumba-Familien Havannas und zählt zu den Größen seines Fachs.

Zusammen haben die Musiker der Show mehrere 100 Jahre Bühnenerfahrung im Gepäck und nehmen die Zuschauer mit auf eine Zeitreise in das Havanna der 40er und 50er Jahre.

Ort des Geschehens ist der „Social Club“ in Havannas Stadtteil Buena Vista, der auf der Colosseum-Bühne nachgebaut wird.

Spätestens seit Wim Wenders Kinoerfolg Buena Vista Social Club ist die reiche Musiktradition der Karibikinsel in aller Welt bekannt.

Die Show präsentiert neben der legendären Musik, darunter der Klassiker „Chan Chan“, einen weiteren unverzichtbaren Teil der Epoche: den Tanz.



Mehr Infos: www.the-bar-at-buena-vista.de

Gewinnspiel

