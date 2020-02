Bis Rosenmontag sind es jetzt keine zwei Wochen mehr und in der fünften Jahreszeit stehen viele Termine im Essener Westen an.

Los geht es mit dem Karneval in St. Antonius, der in diesem Jahr unter dem Thema „Antons Dschungel Party“ steht, am 14. Februar, ab 20.11 Uhr, im Pfarrsaal an der Kölner Straße 41. Der Kinderkarneval - für Kinder ab 6 Jahren (ohne Eltern) - folgt dann am 16. Februar (hier keine Tageskasse). Karten für beide Veranstaltungen: Gemeindebüro, Berliner Straße 85; Pfarrbüro, Kölner Straße 37, und bei Bürobedarf Walterschen, Frohnhauser Straße 235. Der Frauenkarneval startet dann an Altweiber, 20. Februar, um 19.11 Uhr. Karten (keine Abendkasse): Pfarrbüro Kölner Straße 37, Reservierung unter Telefon 125273-0.

Zu einer Seniorenkarnevalsfeier lädt die offene Seniorenarbeit der Ev. Kirchengemeinde Frohnhausen am Samstag, 15. Februar, 15 bis 17 Uhr, in das Café Forum an der Apostelkirche, Mülheimer Straße 70-72, ein. Karten für Kaffee, Kuchen und ein Büffet sind für 10 Euro zu haben.

Die KG Knüppelhusaren Essen e.V. feiert auch am 15. Februar, ab 19.11 Uhr, ihre große Kostümsitzung im Saal des Mehrgenerationenhauses, Martin-Luther-Straße 114. Informationen unter www.kg-knueppelhusaren.de.

Der Umzug mit anschließender Hahnenschlacht der KG Hahnekopp 1862 e.V. findet am 16. Februar ab 11.11 Uhr auf dem Gelände der Gastronomie St. Elisabeth, Dollendorfstraße 51, statt. Um 20 Uhr geht es dort mit dem Krönungsabend weiter. Der Hausfrauennachmittag (Karten: 17 Euro) steht dann am Mittwoch, 19. Februar, um 16.11 Uhr auf dem Programm. Kartenvorverkauf mit Tischreservierung bei: Cornelia Müller, Telefon 8709629 und Rüdiger Feuersenger, Telefon 678221.

Die Prunksitzung am 22. Februar ist ausverkauft.

Die KjG veranstaltet ihren traditionellen Kinderkarneval am 21. Februar, ab 16.11 Uhr im Pfarrzentrum der Gemeinde St. Elisabeth. Eingeladen sind nicht nur KjG-Mitglieder, sondern alle Kinder, die Lust auf Karneval haben.

Zum Familiengottesdienst lädt die Gemeinde St. Elisabeth dann am 23. Februar um 11.15 Uhr alle ein, kostümiert zu erscheinen.

Das Sonntags-Café am 23. Februar, 15 bis 17 Uhr, im Treffpunkt Kontakt- und Beratungsstelle, Frohnhauser Platz 1, wird karnevalistisch, mit farbenfrohen Kostümen, närrischer Musik und einem Kostümwettbewerb. Eintritt: 1 Euro.