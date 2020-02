Auch wenn in diesem Jahr der Essener Rosenmontagszug ein wenig kürzer ausgefallen ist als in den Jahren zuvor: Das LüttringHaus im Essener Stadtteil Frohnhausen war als Fußgruppe mit rund 25 Jecken dabei.

Für die Wohngemeinschaft der jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf war es eine Premiere und eine besondere dazu. Unter dem selbstgewählten Motto „Feuer und Flamme – Wir brennen für Inklusion“ liefen die jungen Damen und Herren in ihren zum Motto passenden Kostümen und wurden dabei unterstützt vom Oberbürgermeister Thomas Kufen in seiner Eigenschaft als Schirmherr des LüttringHauses.

Damit es auf dem rund vier Kilometer langen Zugweg auch ordentlich was zu schmeißen gab, unterstützte die Gold-Kraemer-Stiftung die Gruppe mit einer Spende. Diese überreichte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Prof. Dr. Hans Josef Deutsch, in der zur Stiftung gehörigen Juwelier Kraemer-Filiale am Limbecker Platz. „Wir sind mit dem LüttringHaus eng verbunden und schätzen das große Engagement aller Bewohnerinnen und Bewohner für Inklusion. Das Wohnmodell hat nicht nur in Essen Vorbildcharakter“, so Hans Josef Deutsch, der an die Karnevalsjecken eine Spende in Höhe von 1.200 Euro übergab.

„Wir sagen von Herzen Danke an die Gold-Kraemer-Stiftung. Mit dieser Spende gehen unser Feuer und unsere Flamme nicht nur am Rosenmontag nicht aus“, freute sich Maria Lüttringhaus, die Initiatorin der inklusiven Wohngemeinschaft mit aktuell sieben jungen Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf.

Die Begleitung der Teilnehmenden beim Zug übernahmen die Assistentinnen des Dienstleister „inclusio“. Sie stehen den Bewohnern des LüttringHauses auch ganzjährig zur Seite.