Man nehme: ein irisches Tanz-Ensemble, eine traditionelle Live-Band und die Kulisse eines Pubs, nebst eines Wirtes, der zufällig der deutschen Sprache mächtig ist. Und schon kann die Reise in die Seele Irlands beginnen.

"Irish Celtic - Spirit of Ireland" heißt das schwungvolle Spektakel, das rund 110 Minuten dauert und nun im Colosseum Theater Station machte.

Der Wirt, der als Conférencier durch die Veranstaltung führt, nimmt die Gäste an diesem Abend mit auf eine Reise in die irische Geschichte.

Versorgt mit Bier und Whiskey gibt es genügend Anlässe zum gemeinsamen Tanzen und Musizieren: Hochzeit, Taufe oder Beerdigung. Der Pub ist dabei die Kirche der Iren, gerne täglich besucht, wie Wirt Paddy glaubhaft versichert.

Absolut sehenswert ist das Tanz-Ensemble, das in guter alter Tradition à la Michael Flatley den Irish Dance gekonnt auf die Bühne bringt. Auch die intime Theater-Atmosphäre des Colosseums passt gut zur gelungenen Pub-Kulisse. Die fünfköpfige Live-Band präsentiert eine abwechslungsreiche Bandbreite traditioneller Folk-Songs und spannt einen musikalischen Bogen von den keltischen Ursprüngen Irlands bis in die heutige Zeit.

Überhaupt: Nicht die einzelnen Künstler, sondern der Tanz und die Musik stehen an diesem Abend im Mittelpunkt der Show.

Kleine Anekdoten rund um die Geschichte Irlands, des Pubs "Irish Celtic" und berühmter Personen, die dort schon ein- und ausgegangen sind, ergeben eine stimmige Handlung und sorgen für einen gelungenen Theaterabend für Irland-Fans oder solche, die es gerne noch werden möchten.