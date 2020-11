Sie macht einem das Bestimmen leicht. Ein balzender oder fliegender Erpel ruft laut seinen Namen: "krrik-krrrik". Kommt sie angeflogen oder fliegt ab, denkt man allerdings kaum an Enten.

So geschickt und schnell fliegen die Krickenten.

Sie sind kaum größer als Tauben und können aufgrund ihres gringen Gewichts fast senkrecht aus dem Wasser starten.

Ich war besonders begeistert von den prächtig gefärbten Erpeln, ihrem kastanienbraunen Kopf und dem grünen Kopfseitenband, das schön zu dem eher schlichter gefärbten Rumpfgefieder kontrastiert.

Krickenten gründeln im Flachwasser mit Schlick- und Schlammflächen. Diese Zonen bergen aber auch zwei Gefahren: 1. Sie frieren oft zuerst zu, weshalb die kleinen Gründelenten sehr empfindlich auf Kälteeinbrüche reagieren. 2. In den sauerstoffarmen Flachwasserzonen kann sich im Sommer leicht das Botulinusbakterium vermehren. Dem Gift dieses auch für den Menschen gefährlichen Bakteriums erliegen die im Dreck wühlenden Gründelenten oft als Erste.

Eigentlich gelten die Vertreter unserer kleinsten Gründelente als ungeheuer scheu. Ganz anders verhielten sich die Krickenten, die ich in der Saarner Aue aus nächster Nähe beobachten konnte. Die 120-180 Brutpaare, die in NRW auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen, werden bei uns zunehmend zu Ganzjahresvögeln.Allerdings findet man unter den Krickenten auch Exemplare, die es als Zugvögel sogar in Gebiete südlich der Sahara verschlägt. Seit ich sie fliegen gesehen habe, wundert mich das gar nicht mehr.

"Wenn ein Krickentenschwarm auf dem Winterzug auf einem kleinen See einfällt,.. bleibt jedem Beobachter der Eindruck der Schönheit dieses geschicktesten Fliegers unter den Entenvögeln im Gedächtnis," schreibt der Ornithologe Kaltenhäuser.