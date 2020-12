Es wird ein Jubiläumsjahr. Zum 50.ten Mal wird 2021 der "Vogel des Jahres" gekürt. Erstmalig wird der Vogel aber nicht vom NABU (Naturschutzbund Deutschland) und dem LBV (Landesbund für Vogelschutz Bayern),,bestimmt, sondern alle Vogelfreundinnen und -freunde haben diesmal die Möglichkeit, ihrem Favoriten mit ihrer Stimme zum Sieg zu verhelfen. Deshalb ist auch das Wahlverfahren ein gänzlich anderes und neues.

Zur Wahl stehen 307 Brut- und Gastvogelarten. Aus diesen werden in einer ersten Vorwahl 10 Arten mit den meisten Stimmen ermittelt, die dann in eine Stichwahl gehen. An der Vorrunde kann jeder noch bis zum 15, Dezember unter www.vogeldesjahres.de teilnehmen

.

Es herrscht allgemein das Vorurteil, dass nur seltene und bedrohte Arten eine Chance haben, den Titel zu erringen. Dass dem nicht so ist, hat das Rotkehlchen bewiesen, das bereits 1992 zum Vogel des Jahres ausgerufen wurde. Die Vergangenheit hat nämlich auch gelehrt, dass heute noch häufige Vögel morgen schon auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen können.

Dennoch muss man im Hinterkopf haben, dass die Bundesregierung im nationalen Vogelschutzbericht an die EU mitgeteilt hat, dass allein die Zahl der Agrarvögel seit 1980 um ein Drittel- das entspricht 10 Millionen Brutpaaren- zurückgegangen ist. Die Zahl der Insektenfresser ist im gleichen Zeitraum um 8 Millionen Paare gesunken.

Dass die Vögel vielen Menschen trotz der anderen Nöte, die uns in dieser Zeit bedrücken, nicht gleichgültig sind, beweisen die fast 100 000 Wähler/innen, die sich bisher an der Vorauswahl zum "Vogel des Jahres" beteiligt haben. Die Sensibilität für unsere gefiederten Mitbewohner ist u.a. wegen der Wahl zum Vogel des Jahres, die auch in den Medien immer mehr Aufmerksamkeit findet, gewachsen. Vogelschutz ist Menschenschutz!

Im aktuellen Zwischenergebnis, steht - für mich überraschend- die Stadttaube auf Platz 1, gefolgt von Rotkehlchen und Feldlerche. Aber bis zum 15 Dezember kann jeder noch seine Stimme abgeben.

Ab dem 18.Januar 2021 wird dann in der Stichwahl aus den 10 Vogelarten mit der höchsten Stimmenzahl der Vogel des Jahres bestimmt. Wie bei den Wahlen zu den Parlamenten kann man dann auf der unten angegebenen Seite in einem "Bird-O-Mat" schauen, welcher der 10 Vögel am ehesten die Kriterien erfüllt, die der persönliche Vogel des Jahres erfüllen sollte. Also mitmachen!!

Hier kann man seine Stimme für die Vorauswahl noch bis zum 15. Dezember abgeben

Wahl zum Vogel des Jahres 2021