Die verstärkt auftretenden Ruhestörungen und Beleidigungen durch nächtliche Besucher am Niederfeldsee will die CDU-Fraktion nicht dulden und fordert die verstärkte Kontrolle durch die Doppelstreife aus Polizei und kommunalem Ordnungsdienst.

Dazu Fabian Schrumpf MdL, ordnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion:

„Die CDU-Fraktion nimmt die Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner am Niederfeldsee sehr ernst. Es darf nicht sein, dass Anwohner und Besucher des Niederfeldsees beleidigt oder gar bedroht werden. Wir machen uns daher für häufigere Kontrollen durch die Doppelstreife stark. Inwiefern eine Veränderung der Straßenführung helfen würde, sollte untersucht werden. Der Niederfeldsee soll Anwohnern und Besuchern als Erholungsgebiet dienen. Hier wie an anderen öffentlichen Orten in unserer Stadt gilt: es gibt kein Recht auf schlechtes Benehmen! Das gilt natürlich auch für junge motorisierte Besucher. Ein respektvoller Umgang mit anderen und die Einhaltung der Nachtruhe sollten selbstverständlich sein. Wenn dem nicht so ist, müssen Polizei und Ordnungsdienst vor Ort aktiv werden.“