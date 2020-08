Die NaturFreunde Essen-West und die Naturfreundejugend Essen laden gemeinsam zur 3. Veranstaltung „Politik im Park“ mit Jutta Pentoch - Ratsfrau und -kandidatin für Frohnhausen Süd ein.

Du hast das Gefühl nicht mitreden zu können? Dich ärgert etwas in der Politik, aber du weißt nicht, wo du dich mitteilen kannst? Inspiriert durch die NaturFreunde Thüringen, die schon seit längerem die Aktion „Politik im Grünen“ durchführen, haben wir 2019 mit der Aktion „Politik im Park“ in Essen gestartet. Zur Auftaktveranstaltung hatten wir Dirk Heidenblut, MdB im Krayer Volksgarten dabei, zur 2. Veranstaltung waren wir mit Oliver Kern, Oberbürgermeisterkandidat der SPD Essen am Niederfeldsee und Krupp Park in Altendorf unterwegs und zur 3. Veranstaltung freuen wir uns auf Jutta Pentoch. Jutta ist Ratsfrau für Frohnhausen Süd, wo Sie im September zur Kommunalwahl auch wieder antreten wird.

„Politik im Park“ soll dir die Möglichkeit bieten dich ungezwungen mit Politiker*innen zu unterhalten und beim gemeinsamen Spaziergang Berührungsängste abzubauen. Das Ziel der schönen Aktion: Spannende Gespräche führen, dabei die frische Luft genießen und die lockere Atmosphäre dazu nutzen, Ideen und Sichtweisen zu wechseln.

Am Samstag, 05.09.2020 findet die mittlerweile 3. Veranstaltung der Reihe „Politik im Park“ mit Ratsfrau, Jutta Pentoch im West Park in Frohnhausen statt. Jutta sitzt seit 6 Jahren im Essener Stadtrat. Sie ist dort unter anderen Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grün und Gruga (2. stellv. Vorsitzende), im Kulturausschuss (2. stellv. Vorsitzende) und im Wahlprüfungsausschuss (2. stellv. Vorsitzende)

Seit neustem ist Jutta auch NaturFreundin in unserer Ortsgruppe, um so mehr freuen wir uns mit unserem neuen Mitglied ins Gespräch zu kommen und mehr über Ihre Arbeit im Rat und Ihre Ziele und Vorhaben für die nächsten Ratsperiode zu erfahren.

Wir freuen uns auf einen angenehmen Spaziergang und hoffen auf viele mit Spaziergänger*innen.

Wann? Samstag, 05. Septemper 2020 · 15–16:30 Uhr Wo? Treffpunkt: Frohnhauser Markt