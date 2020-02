Für einen Teil der Essener Haushalte mit Papiertonne werden sich ab März 2020 die Leerungstage ändern. Grund ist, so Bernd Schlieper vom ESSENER BÜRGER BÜNDNIS - FREIE WÄHLER immer mehr Essener bestellten in den letzten Jahren bei den Entsorgungsbetriebe eine Papiertonne, so dass die EBE nun die Entleerungstouren neu organisieren muss. Noch im Februar sollen alle betroffenen Papiertonnen einen weißen Informationsaufkleber erhalten.

Von der Neuorganisation der Abholtouren werden nicht alle Nutzer etwas merken. Für manche wechselt die Leerung ihrer Tonne auf einen anderen Wochentag. Für manche bleibt zwar der Wochentag, aber die Leerung wechselt in die andere Woche. Alle blauen Papiertonnen bekommen einen weißen Aufkleber, auf dem der künftige Wochentag und das nächste Leerungsdatum genau notiert ist. In Einzelfällen kann es geschehen, so die EBE in eine Information, dass sich einmalig der 4-wöchige Leerungsrhythmus verkürzt oder verlängert. Der nächste Leerungstermin wird sich aber maximal um 14 Tage nach hinten verschieben. Länger als sechs Wochen muss also niemand auf die nächste Leerung warten. Bei anderen kann die nächste Leerung auch einmalig bereits nach zwei Wochen erfolgen. Falls kein weißer Aufkleber sich auf der Tonne befindet, bleibt alles beim Alten. Die neuen Leerungstage gelten ab der 10. Kalenderwoche (ab 0203.2020).

Durch die notwendige Neuorganisation der Touren kann es zu Schwierigkeiten kommen, davon ist der Bezirksfraktionsvorsitzende Bernd Schlieper (EBB/FW-Piraten) in der BV III Essen West überzeugt. Um das Altpapier dennoch sachgerecht zu entsorgen, können die Depot-Container für Altpaier, die im ganzen Stadtgebiet stehen, benutzt werden. Alternativ wird Altpapier an den Recylinghöfen Altenessen (Lierfeldstraße 49) und Werden (Laupendahler Landstraße 142-144) und an der Pferdebahnstraße kostenfrei angenommen.