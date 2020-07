Wenn man seinen Garten in Schwung bringt, um die sprießende Pflanzenpracht der letzten Wochen zu bändigen, stößt man zur Zeit auf reichlich Mitbewohner, die emsig ihrem Tagwerk nachgehen: Bienen - wohin das Auge blickt - wuseln auf den Blüten von Malven, Oregano oder Weber-Karde umher, um Pollen und Nektar zu sammeln.



Die Zweibeiner hingegen sind unterwegs mit schwerem Gerät, um die Hecke zu schneiden oder verblühte Pflanzen zu stutzen. Die Bienen zeigen sich von dieser Lärmbelästigung erfreulich unbeeindruckt, wenngleich sie vermutlich nicht wirklich den Sinn dahinter verstehen mögen...

Und schon füllen sich die Laubsäcke mit ihren 272 Litern Fassungsvermögen. Wer hat sich eigentlich genau diese Größe ausgedacht?

Plötzlich sind sie spurlos verschunden: Schaufel und Handfeger, mit der meine bessere Hälfte soeben noch am Werk war. Die Lösung war schnell gefunden: Zwischen Grünschnitt gerutscht waren sie gut verborgen in den Laubsäcken zu finden - und die Bienen ganz unschuldig...