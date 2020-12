hochgeladen von Sharyar Azhdari

Die Stadtpatrone der Stadt Essen, Kosmas und Damian werden in Not gerufen und haben der Sage nach für Ihre Dienste als Ärzte und Apotheker, sich von Ihren armen Patienten nicht entlohnen lassen.

"geben ist seliger als nehmen " haben Kosmas und Damian vorgelebt . Eine Weisheit die gerne viel mehr Menschen in der heutigen Zeit befolgen sollten.

Corona ist nicht die Pest und doch wünscht man sich in der heutigen Zeit Heilige Schutzpatrone, die einen Zuversicht geben und kranke und bedürftige bei Seite stehen.

Menschen habe viele Pandemien überwunden und wir werden auch, hoffe ich gemeinsam, diese für uns alle nicht einfache Zeit überwinden.

Gemeinsam werden wir es schaffen. Glück Auf