Schon seit mehr als 40 Jahren fliegt er mehrmals im Jahr durch unsere Stadt: Der Ferienspatz. Auch vor den anstehenden Osterferien steht er bereits in den Startlöchern und das zum wiederholten Mal während der Pandemie.

„Wir gucken maximal zwei Wochen in die Zukunft derzeit, es ändert sich einfach zu häufig etwas. Zum Glück sind alle sehr flexibel“, so Jörg Sender, der beim Jugendamt der Stadt Essen gemeinsam mit seinem Team für den Ferienspatz verantwortlich ist. „Wir stellen die Plattform bereit, auf der die Anbieter ihre Angebote präsentieren können. Viele Aktionen werden von Jugendhäuser und Sportvereinen angeboten, die zu Corona-Zeiten besonders kreativ werden, befindet Sender. In den vergangenen Ferien wurden teilweise Materialien im Vorfeld an die teilnehmenden Kinder verschickt oder vorbeigebracht, außerdem werden zahlreiche Angebote online unterbreitet.

So hat sich auch Kerstin Kueppers, Betreiber von "Das Lädchen" umgestellt. Sie bietet auch außerhalb des Ferienspatzes Nähkurse für Kinder an und hat diese komplett auf eine virtuelle Durchführung umgestellt. Dafür nutzt sie eine kostenlose Online-Plattform. Ihre Erfahrungen damit sind durchweg positiv. "Die Kinder sagen ganz oft, dass sie sich freuen, wenigstens im Kurs andere Menschen zu sehen", berichtet sie. Voraussetzung für die Teilnahme am Ferienspatzangebot ist eine eigene Nähmaschine. Das Material wird - unter Berücksichtigung der Farbwünsche - gestellt. "In dem Kurs nähen die Kinder eine tolle Baumwolltasche", verrät Kueppers, die noch freie Plätze hat.

„Oftmals wäre eine kurzfristige Umstellung der Angebote auf Präsenz möglich“, weiß Sender, der sich über die intensive Zusammenarbeit mit den engagierten Anbietern jedes Jahr aufs Neue freut. Auch für ihn steht gerade in diesen Zeiten der Spaß im Vordergrund, er wünscht sich, dass die teilnehmenden Kinder eine gute Zeit haben. „Die Beziehungsarbeit ist wichtiger denn je“, so Sender, dessen Team in diesem Jahr mit rund 100 Anbietern einen neuen Rekord erzielen konnte. Dafür sind die Gruppen in den einzelnen Angeboten kleiner, um den Abstandsregeln Rechnung tragen zu können. Hinzu kommt, dass bei großen Räumlichkeiten der Betreuungsschlüssel erhöht werden muss, um alle Kinder m Blick behalten zu können. So ist der Ferienspatz in den Osterferien 2021 erneut personalintensiver, als in der Vergangenheit.

Die Anmeldung erfolgt direkt bei den jeweiligen Anbietern unter https://ferienspatz.essen.de/Anmeldung. Die Auswahl der Kurse und Aktionen wird fortlaufend erweitert, sodass sich ein regelmäßiger Blick auf die Homepage für alle Interessierten lohnt.