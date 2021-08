Wenn Musicalfans Namen wie Andreas Bieber, Alexander Klaws, Jan Ammann, Willemijn Verkaik oder Roberta Valentini hören, dann schlagen ihre Herzen höher: Denn das sind einige der absoluten Stars der Szene. Am kommenden Sonntag, 5. September, 19.30 Uhr kann man sie im Burgtheater Dinslaken live erleben.

Außerdem dabei sind Nachwuchsstars wie Milan van Waardenburg, der in Hamburg in der Deutschland-Premiere von „Die Eiskönigin“ den Hans spielen wird, und Jan Rekeszus, der vor allem als Tony in der „West Side Story“ in Bonn auf sich aufmerksam machte. Michaela Schober und Jessica Kessler vervollständigen das namhafte Ensemble des Abends, beide haben mehr oder weniger Heimspiel, sind sie doch im Ruhrgebiet zuhause.

Von "Elisabeth" bis "Tanz der Vampire"



Musikalisch wird es in jedem Fall eine Reise um die Welt, es sind unter anderem Stücke aus „Aida – das Musical“, „Elisabeth“ oder „Ludwig“ dabei, denn mit Roberta Valentini ist genauso die derzeit amtierende Elisabeth vor Ort wie mit Jan Ammann der ungekrönte Ludwig. Spannend wird es bei Songs aus ganz neuen Musicals wie „Dear Evan Hansen“, „Six“, „Goethe“ oder „Cinderella“, die gerade erst ihr Publikum erobern.

Neue Stimmen, neue Shows



Und natürlich ist auch „Die Eiskönigin“ vor Ort, schließlich ist Willmijn Verkaik Elsas deutsche Stimme in den überaus erfolgreichen Disney-Filmen. Und der „Tanz der Vampire“ hält ebenfalls Einzug in Dinslaken.

Selbstverständlich gibt es ein den geltenden Regeln entsprechendes Hygienekonzept, es gelten die 3G. Karten für „Die Gala der Musicalstars“ gibt es unter tickets.soundofmusic.de.