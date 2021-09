Dance of DaVinci kommt in die Galerie S-Art in Essen.

Kunst und Kultur in der Lindengalerie im Deutschlandhaus.

Tanz trifft auf Live-Musik der Violine.

Erleben Sie eine außergewöhnliche Vernissage mit Live-Painting des Künstlers S-Art.

Der Künstler Sharyar Azhdari ist bekannt für seine Werke im Pop-Art Stil und vertritt seine Kunst bei internationalen Ausstellungen. Zahlreiche prominente Gesichter zählen zu seinen Kunden.

Die neue Show von Tom2Rock & Kim Wojtera, den Machern der Breaking Salsa Show.

jetzt Tickets sichern .

https://www.danceofdavinci.com/event-details/dance-of-davinci-22-10-21