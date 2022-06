Der Deutsche Wetterdienst meldete die nackten Daten - die Menschen im Lande erlebten die Hitze am eigenen Leib: In vielen Teilen Deutschlands erreichten die Temperaturen am letzten Wochenende neue Rekordtemperaturen. Das Thermometer kratzte in einigen Landstrichen knapp an der 40 Grad-Marke, und auch nachts kühlte es sich nicht mehr spürbar ab. Der Hitze konnte man kaum entkommen. Deshalb wollen wir diese Woche wissen, wo und wie ihr euch unter diesen Umständen abkühlt.

Es gibt viele Wege sich abzukühlen. Dem Einen genügt ein kühles Eis aus der Eisdiele oder ein kühles Getränk mit Freunden im nächsten Biergarten. Andere suchen sich einen nächstgelegenen Schattenplatz oder bevorzugen ihre abgedunkelte, klimatisierte Wohnung. Die größte Erfrischung ist jedoch der Sprung ins kühle Nass. Ob im See, Schwimmbad, Kanal oder im hauseigenen Planschbecken: Im Wasser lassen sich heiße Tage am besten ertragen.

Nun möchten wir erfahren, wie ihr bei diesen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahrt und euch abkühlt. Bleibt ihr gerne Zuhause oder sucht ihr euch draußen einen Schattenplatz? Lockt euch das Freibad oder zieht es euch an Flüsse und Seen? Macht mit bei unserer Umfrage der Woche!

Wo kühlt ihr euch bei der Hitze ab?