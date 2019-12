Mit einer mitreißenden Rede überzeugte OB Thomas Kufen die zahlreichen Gäste beim traditionellen grünkohlessen der CDU im Essener Norden. Dabei ließ das Stadtoberhaupt die vier Jahre seiner Amtszeit revue passieren und verwies auf die Aufgaben die noch vor ihm liegen. Besonders ging er auf die Entwicklung im Essener Norden ein, wo in den nächsten Jahren die neue Gesamtschule an der Erbslöhstraße gebaut wird, die geplante Entwicklung am ehemaligen Kutel am Palmbuschweg , der neue Stadtteil Essen 51 und auch da Projekt Wohnen am Wasser in Karnap. All diese Entwicklungen möchte er als OB umsetzen und warb unter den Gästen für deren Unterstützung seiner zweiten Amtszeit.