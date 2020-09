Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Für morgen, 1. Oktober, kündigt die Gewerkschaft ver.di Streiks unter anderem in Stadtverwaltungen an. Auch im Gesundheitswesen soll weiter gestreikt werden.

In diesen Städten sind Beschäftigte von Kommunalverwaltungen morgen zum Streik aufgerufen:

Düsseldorf (Stadt, SANA Kliniken Gerresheim und Benrath sowie die LVR-Klinik)

Dortmund

Herne (Stadt, Stadtwerke, Stadtentwässerung)

Lünen

Mönchengladbach (Stadt und LVR-Klinik, NEW, NEW mobil, Abfall-. Grün- und Straßenbetriebe)

Viersen (Stadt und LVR-Klinik)

Kreis Recklinghausen

Lünen (neben Stadtverwaltung auch Sparkasse)

Mitarbeiter Ruhrverband und Niersverband

Am heutigen Mittwoch (30.9.) haben sich rund 4.000 Beschäftigte an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst in NRW beteiligt. Im Fokus standen dabei Einrichtungen des Gesundheitswesens. Darüber hinaus legten bei den Warnstreiks auch Beschäftigte aus Kommunalverwaltungen, der Entsorgung und dem ÖPNV ihre Arbeit nieder. Ein Schwerpunkt lag hier in Krefeld und Hagen. In den Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe lag der Schwerpunkt der heutigen Aktivitäten im Bereich Dortmund, Essen und Köln.