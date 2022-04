Die Essener Kreishandwerkerschaft ist seit April offizieller Kooperationspartner der Junior Uni und ergänzt das Semesterprogramm der außerschulischen Bildungseinrichtung um gemeinsame Kursangebote. „Dass Universität und Handwerk in heutiger Zeit keine Gegensätze mehr bilden, belegen nicht erst die trialen Studiengänge, in denen junge Menschen neben Gesellen- und Meisterbriefen auch gleichzeitig ein Bachelordiplom erwerben“, erklärt die Geschäftsführung der Junior Uni, Anna Frohn und Bodo Kalveram. „Unsere Prämisse `Bildung für nachhaltige Entwicklung` wird durch das Handwerk um spannende und praktische Erfahrungswelten ergänzt, was hervorragend in den forschenden Bereich unseres Angebots passt. Die Werkstätten im Haus des Handwerks bieten darüber hinaus ideale Möglichkeiten, praktische Anwendungsgebiete zu erproben."

„Auch das Handwerk profitiert seit jeher von Forschung und Wissenschaft. Nur so gelingt uns auch zukünftig, den Strukturwandel von der Tradition zur Moderne mitzugehen, von der einfachen Rohrinstallation zur Gebäudesystemintegration. Daher freuen wir uns ausgesprochen über die neue Zusammenarbeit von Junior Uni und Handwerk“, erklärt Martin van Beek, Kreishandwerksmeister des Essener Handwerks.

In den ersten gemeinsamen Kursen, die bereits Ende April beginnen, lernen die teilnehmenden Jugendlichen u.a. die Funktionsweisen von Licht- und Tontechnik und verwandeln Holzblöcke in liebevoll gestaltete Eisenbahnen. Die ausführenden Handwerksmeister der Abteilung Berufliche Bildung sind durch ihr jahrelanges Wirken für die pädagogische Arbeit bestens gewappnet und freuen sich auf die Projekte mit den jüngeren Teilnehmenden, die sicherlich ihre Fortsetzungen in den kommenden Semestern finden werden.