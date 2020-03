GlücksSpirale hilft dem Denkmalschutz

Über 50 Förderverträge in NRW



Das Lotto-Prinzip hat auch im Jahr 2019 wieder erfolgreich an der Denkmalförderung mitgewirkt: Für über 50 Denkmäler in Nordrhein-Westfalen stellte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) im vergangenen Jahr mehr als 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. Die private Denkmalschutzstiftung konnte bundesweit insgesamt mit über 17 Millionen Euro mehr als 480 Objekte unterstützen. Die Mittel stammen zu großen Teilen aus Erträgen der Lotterie GlücksSpirale. Für die Finanzierung der Projekte durch die DSD spielen weiterhin private Spenden, Erträge der DSD-Treuhandstiftungen, Nachlässe und Geldauflagen eine Rolle.

Fallbeispiele



Zu den Projekten in 2019 der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen gehörten das Alte Kapitänshaus in Brakel, wo die Dachsanierung anstand, und Schloss Bodelschwingh in Dortmund, wo die Stiftung die Restaurierung des Tempels der Ruhe förderte. Einem Fachwerkhof in Euskirchen-Kirchheim wurde ebenso Unterstützung zuteil wie der Dorfkirche in Warburg oder der Windmühle Stommeln in Pulheim. Ein besonderes Förderprojekt war im vergangenen Jahr wieder das historische Ratsschiff „MS Stadt Köln“ von 1938. Auf dem Schiff fuhren Persönlichkeiten wie Königin Elisabeth II., Charles de Gaulle, John F. Kennedy und Kaiser Akihito.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert gerne Denkmäler aller Denkmalgattungen, zum Beispiel Kirchen, Klöster, Schlösser, Bürgerhäuser, technische Denkmäler, archäologische Grabungen und historische Grünanlagen. Die zahlreichen geschädigten und gefährdeten Bauwerke machen eindrucksvoll deutlich, wie wichtig die engagierte Hilfe Vieler für ihren Erhalt ist. Die Förderung durch die DSD versteht sich daher auch als Anerkennung des beispielhaften Bemühens der Denkmaleigentümer, Fördervereine, Kommunen und Gemeinden bei ihrem Einsatz für diesen kulturellen Erinnerungsschatz.

Rente gewinnen

Besondere Unterstützung wird der Deutschen Stiftung Denkmalschutz durch die Rentenlotterie GlücksSpirale zu teil. Wer GlücksSpirale spielt, fördert im Rahmen des Lotto-Prinzips neben dem Denkmalschutz auch Soziales und den Sport. Außerdem eröffnet ein Los der GlücksSpirale die Chance auf eine sofortige Rente in Höhe von monatlich 10.000 Euro für 20 Jahre oder wahlweise 2,1 Millionen Euro auf einmal (Chance 1 : 10 Millionen).

