Am Donnerstag, 19. August kam es um 2 Uhr auf der Marler Straße in Gelsenkirchen-Hassel zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten.

Zwei Zeugen nahmen einen lauten Knall an der Marler Straße wahr und stellte anschließend fest, dass dort zwei geparkte Autos ineinandergeschoben und dabei erheblich beschädigt wurden.

Der Unfallverursacher war bereits geflüchtet.

Die herbeigerufene Polizei konnte jedoch vor Ort ermitteln, welcher Wagen den Unfall verursacht hat und somit den Fahrer ausfindig machen. Bei Antreffen des Autofahrers erhärtete sich der Verdacht, dass der 25-jährige Gelsenkirchener unter Alkoholeinfluss stand.

Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Eine 25-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.