GE . Gleich zwei Gartenlauben brannten in den Morgenstunden des Freitag, 17. September, in einer Kleingartenanlage in Bulmke-Hüllen. Trotz eines massiven Löschangriffs seitens der Feuerwehr, wurden diese durch den Brand komplett zerstört.

Gegen 6.10 Uhr lief der Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Der Meldende berichtete von Feuerschein, der über dem Gelände des Kleingartenvereins "Emschertal" zu sehen sei. Einheiten der Altstadtwache und der Wache Heßler rückten daraufhin zur Hohenzollernstraße aus.

Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, standen die beiden Lauben bereits lichterloh in Flammen. Mit drei Strahlrohren leiteten die Feuerwehrmänner die Brandbekämpfung ein. Es gelang ihnen, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern.

Nach einer guten halben Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings noch bis in die Vormittagsstunden hinein. Insgesamt war die Feuerwehr Gelsenkirchen mit 21 Einsatzkräften vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei geführt.