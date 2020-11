Zwei Haftbefehle vollstreckte die Gelsenkirchener Polizei am Freitagmorgen, 20. November, 2020 an der Schlosserstraße im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke.

Bei der Festnahme leisteten sie Widerstand und verletzten zwei Polizisten leicht. Gegen 9:40 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Toyota, besetzt mit zwei Männern, auf der Wilhelminenstraße anhalten und kontrollieren. Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Diese missachtete er jedoch und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Letztendlich hielt der Wagen auf der Schlosserstraße Ecke Feldahornstraße an. Fahrer (34) und Beifahrer (31) stiegen aus und flüchteten zu Fuß.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten die Männer. Bei der Festnahme leisteten beide Widerstand. Die Polizisten setzten gegen einen Randalierer Pfefferspray ein. Anschließend wurde das Duo gefesselt mit zur Wache genommen.

Da der 34-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem hat er keine Fahrerlaubnis. Im gestoppten Auto befanden sich Gegenstände, die offenbar vorher gestohlen wurden.

Gegen den 34-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Bandendiebstahls, sein 31-jähriger Beifahrer wurde von der Staatsanwaltschaft Essen wegen Diebstahls gesucht.

Die beiden verletzten Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Polizei Gelsenkirchen