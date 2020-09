Neunjähriger bei Verkehrsunfall auf der Grenzstraße verletzt

Zur Behandlung in ein Krankenhaus musste ein neunjähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 22. September, 2020 auf der Grenzstraße in Schalke.

Der Junge überquerte dort gegen 15:45 Uhr mit seinem BMX-Rad die Straße und wurde vom VW eines 44-jährigen Gelsenkircheners erfasst.

Der Neunjährige stürzte zu Boden.

Seine Eltern erschienen am Unfallort und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von fast 2000 Euro.