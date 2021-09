Am Sonntagabend, 19. September, ist ein 17-jähriger Radfahrer gegen 19.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Heßler schwer verletzt worden.

Die Polizeibeamten wurden zum Mündungsbereich Fersenbruch / Große Hauwe gerufen. Dort war ein 17-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Rad auf dem Fersenbruch in Richtung Drakestraße unterwegs, als aus dem Mündungsbereich der Großen Hauwe ein Transporter kam.

Beide Verkehrsteilnehmer bremsten ab, wodurch der 17-Jährige vornüber über seinen Lenker stürzte. Nachdem Zeugen die Erstversorgung vor Ort übernommen hatten, entfernte sich der 25-jährige Autofahrer, ebenfalls Gelsenkirchener, kurzzeitig, kam aber nach einem Anruf wieder zum Unfallort zurück, um den Sachverhalt zu klären.