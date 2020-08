Am Samstagabendgegen: 22. August.2020 gegen 21:45 Uhr kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke zu einem Verkehrsunfall.

Der 45-jährige Unfallverursacher touchierte in Höhe der Berliner Brücke mit seinem Fahrzeug ein parkendes Auto und beschädigte dabei dessen Außenspiegel.

Anschließend ließ er sein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn stehen und entfernte sich zu Fuß.

Während der Unfallaufnahme kehrte er jedoch zu seinem Auto zurück.

Da er unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Anschließend wurde der rumänische Staatsbürger, der keinen Führerschein vorweisen konnte, vorläufig festgenommen und wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und die erforderliche Sicherheitsleistung nicht zahlen konnte.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.