GE. Eine zwölfjährige Radfahrerin hat sich am Sonntag, 24.Oktober, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord verletzt.

Das Mädchen radelte um 14.29 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg der Kurt-Schumacher-Straße in nördliche Richtung. Als ihr in Höhe der Straße "Am Schalker Bahnhof" ein

Fahrradfahrer entgegen kam, konnte sie das dortige Verkehrsumlaufgitter auf dem Gehweg nicht durchfahren.

Sie bremste stark ab und wich nach rechts auf die Fahrbahn aus. Dort erfasste sie ein Wagen, der auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Innenstadt fuhr.

Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.