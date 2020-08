Dies ist bereits der dritte Roman über Sheridan Grant. Ich kannte die beiden Vorgänger nicht, aber trotzdem gelang es mir mit Leichtigkeit in die Geschichte hinein zu gleiten und ich fühlte mich sofort wohl.

Im kleinen Rückblicken beschreibt die Autorin markante Situationen der Vergangenheit, die für diesen Teil von Bedeutung sind. Das trägt entscheidend dazu bei, dass man die gerade gelesene Situationen besser verstehen und einordnen kann. Ich weiß nicht wie es LeseInnen geht, die die vorherigen Teile kennen, aber für mich waren die Beschreibungen der Vergangenheit vollkommen ausreichend um alles zu verstehen.

Fesselnd

Sheridans Geschichte hat mich sofort gepackt.

Sie gefiel mir als Hauptfigur sehr gut, wirkte absolut authentisch, auch wenn ich sie bisweilen etwas naiv fand. Das tat der Sympathie allerdings keinen Abbruch. Zudem hatte ich den Eindruck, dass sie irgendwie zerrissen wirkte... hin und hergerissen zwischen einem "guten", planbaren Leben und ihrer Vergangenheit, die sie nie so ganz abschütteln und vergessen konnte. Die schon angesprochenen Rückblenden schockierten mich bisweilen, aber es klärte sich dadurch auch einiges und ich habe jetzt schon den Entschluss gefasst, dass ich mir die ersten beiden Bände dieser Saga auch noch zulegen werde, um Sheridans Weg von Anfang an zu verfolgen.

Etwas Schwung kam zusätzlich in die Hauptgeschichte, weil sie sich mit Handlungen von Marcus Goldstein abwechselte. Mit dieser Nebenhandlung konnte ich anfangs noch wenig anfangen, doch der Zusammenhang erschloss sich im Laufe immer mehr. Auch wenn ich diese Figur nur wenig mochte, lockerte das den Roman zusätzlich etwas auf.

Toll geschrieben

Die Krimis von Nele Neuhaus mochte ich ohnehin und auch wenn sie hier (hauptsächlich) ein anderes Genre bedient, haben mir Ausdruck und Schreibstil wieder sehr gut gefallen.

Menschen, Landschaften und Situationen sind einfach wunderbar eingefangen und in Worte verpackt worden.

Ich habe das Lesen dieses Buches sehr genossen und empfehle es daher sehr gerne weiter!