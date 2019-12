Am 15. Dezember 1959 wurde des „Neue Gelsenkirchener Theater“ eröffnet, das heute besser bekannt ist als Musiktheater im Revier. Anlässlich des 60. Geburtstages des Hauses wurde mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.

In der Arbeiterstadt Gelsenkirchen war und ist das Musiktheater im Revier visionär und kann sich des Stolzes der Bürger sicher sein.

Zur Feier des runden Geburtstages gab es einen Festakt, bei dem der ehemalige Präsident des Bundestages, Norbert Lammert, die Festrede hielt. Der Bochumer ist häufiger und gern gesehener Gast im Haus und konnte bei der Rede aus seinen eigenen Erfahrungen schöpfen.

Im Rahmen einer Filmnacht wurden der Dokumentarfilm „Das neue Theater Gelsenkirchen“ aus dem Jahr 1963 ebenso gezeigt wie „Schuss ins Blau“ aus dem Jahr 2005 mit Schauspieler Peter Lohmeyer und das „Wunder des Malachias“, den Bernhard Wicki 1961 in Gelsenkirchen und dem Musiktheater im Revier gedreht hatte.

Den Ausklang der dreitägigen Feierlichkeiten bildete die Aufführung der Oper "Die Sache Makropulos" von Leos Janacek in der Inszenierung von Dietrich W. Hilsdorf im großen Haus.