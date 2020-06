Das Musiktheater im Revier (MiR) verabschiedet sich am Sonntag, 28. Juni, 20.15 Uhr mit einem Kracher in die Sommerferien: Nach der überwältigenden Resonanz der ersten Online-Ausgabe schickt es die Wunschkonzert-Show "Fifty-Fifty" erneut über den Äther.

Anke Sieloff, Christa Platzer, Joachim G. Maaß und Sebastian Schiller präsentieren ein Best-of aus den ersten beiden Ausgaben von Fifty-Fifty.

Dieses Mal ist neben Wolfgang Wilger an den Tasten auch die gesamte Band mit an Bord. Daneben zeigen der Showmaster Carsten Kirchmeier und eine Reihe musikalischer Sondergäste, was der MiR-Spielplan ab September bereithält.

Wie immer bei "Fifty-Fifty" können die Zuschauer mitbestimmen, wohin der Abend geht, im Chat auf mir.ruhr/alternativ oder durch die Live-Umfragen auf der MiR-Facebook-Seite.

Wer die Show mit einem ganz besonderen Feeling genießen möchte, hat dieses Mal die Möglichkeit, den Livestream im Kino zu erleben: Die Schauburg überträgt „Fifty-Fifty: Limited Edition“ live mit Popcorn und Getränken. Mit dem Kinobesuch schlägt jeder Zuschauer direkt zwei Fliegen mit einer Klappe: Man sieht Fifty-Fifty in gemütlicher Kinoatmosphäre und unterstützt durch die Eintrittskarte für 6 Euro das Buersche Kino.