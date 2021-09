Noch bis Samstag, 2. Oktober, gibt es für geimpfte, genesene sowie getestete Personen mit Nachweis die Möglichkeit, jeweils mittwochs und samstags von 16 bis19 Uhr die Ausstellung "Fotos erzählen Geschichten" von Hans Bisplinghof in der Galerie „Kunstkiosk“, Nordring 33, zu besichtigen.

Hans Bisplinghof, Jahrgang 1950, hat an der Folkwang Hochschule der Künste studiert, war 41 Jahre lang Gymnasiallehrer für Kunst, zuletzt am Leipniz Gymnasium in Buer und freischaffender Fotokünstler mit dem Schwerpunkt Menschen und Stillleben. Seine Fotos sind nicht einfach nur Abbildungen sondern erzählen kleine "Geschichten", die die Fantasie des Betrachters anregen sollen. Er arbeitet gerne mit Spiegelbildern und besonderen Licht- und Nebeleffekten. Außerdem sind auf vielen seiner Fotos Schlangen zu sehen.