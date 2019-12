Einblicke in die Geschichte der Zeche Consolidation und die historische Dampfmaschine im Schaubetrieb erleben die Teilnehmer der Führung „Doppelbock und Dampfmaschine“ am Sonntag, 5. Januar.

Die Führung startet um 14 Uhr. Treffpunkt ist das Pförtnergebäude am Parkplatz Consolstraße.

Die dampfbetriebene Fördermaschine im südlichen Maschinenhaus der Zeche Consolidation ist von besonderem Wert, da es sich um eine der letzten Dampffördermaschinen handelt, die von der Gutehoffnungshütte in Oberhausen-Sterkrade gebaut wurden.

Man bezeichnet diese Maschine als Zwillingsdampffördermaschine, da sie mit zwei identischen Zylindern arbeitete. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit konnte ein Förderkorb in weniger als einer Minute aus über 1000 Meter Tiefe ans Tageslicht gelangen.

Die Mitglieder des Initiativkreises Bergwerk Consolidation haben die Maschine sorgfältig konserviert und wieder funktionstüchtig gemacht.

Die Führung dauert circa anderthalb Stunden, festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen.

Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen unter www.industriedenkmal-stiftung.de.