Claudio Monteverdis „L’Orfeo“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der Sparten Oper, Tanz und Puppentheater mit den gesamten Ensembles. Giuseppe Spota, Direktor der MiR Dance Company, verwirklicht dieses Gesamtereignis aus Gesang, Tanz und Puppenspiel ab dem 17. Oktober im MiR.

Wer gerne schon vor dem Besuch einer Vorstellung wissen möchte, wie es wird, ist herzlich eingeladen am Sonntag, 27. September, um 11 Uhr im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier einen ersten Einblick in die spartenübergreifende Produktion von Monteverdis „L’Orfeo“ zu erhaschen.

Moderiert von MiR-Chefdramaturg Dr. Olaf Roth gibt es an diesem Sonntagvormittag neben einer Einführung in das Stück auch Hintergrundgeschichten und eine Talk-Runde, in der der künstlerische Kopf dieser besonderen Produktion, Giuseppe Spota, von seinen Ideen und Plänen erzählt und vor allem darüber berichtet, wie die spartenübergreifende Arbeit konkret aussieht.

Wie arbeitet ein Choreograph mit Sängern und welche Aufgaben haben Puppenspieler und Tänzer in einer Opernproduktion? Diese und viele weitere spannende Fragen beantworten Giuseppe Spota, für Konzeption und Choreographie verantwortlich, Regisseurin Rahel Thiel und Werner Ehrhardt, musikalischer Leiter und Experte für Alte Musik als Gesprächspartner im Kleinen Haus.

Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung über die Theaterkasse unter Telefon 40 97 200 ist obligatorisch.