Auf Consol wird wieder gejazzt. Das Matthias Bergmann Quartett präsentiert am Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, die neue CD Pretend It’s A City.

Die dritte Produktion des Kölner Flügelhornisten und Trompeters Matthias Bergmann erschien im Oktober. Der Sound hat sich gewandelt, ist reifer, rauer und zugleich luftiger geworden, beschreiben die Veranstalter, der Verein GEjazzt.

Schon der Opener, eine von zwei Fremdkompositionen, eine Bearbeitung des Love Song der britischen

Mit Flügelhorn und Trompete

Band The Cure, fokussiert mehr auf die Gitarre von Hanno Busch, während Cord Heineking am Bass und Drummer Jens Düppe im Hintergrund die Fäden ziehen und über allem das Flügelhorn des Bandleaders schwebt.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind, Tel. 0209/9882282, per Email an info@gejazzt.de erhältlich. An der Abendkasse kostet die Karte 18 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Kellerbar im Consol Theater, Bismarckstraße 240, ist ab 19 Uhr geöffnet. Für den Besuch ist ein 2G-Nachweis mit Personalausweis erforderlich.