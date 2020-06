Das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen (MiR) freut sich sehr, ab dem 5. September wieder für seine Besucher spielen zu können, und eröffnet die Saison 2020/2021 mit der Wiederaufnahme von Paul Linckes „Frau Luna“ im Großen Haus.

Der Kartenvorverkauf ist in dieser Woche gestartet und Karten gibt es auch wieder vor Ort in der Kassenhalle des MiR.

„Wir haben gerade wieder angefangen zu proben und freuen uns sehr, unser Haus wieder mit Musik und Geschichten füllen zu können. Unser Publikum hat uns in den letzten Monaten sehr gefehlt, daher arbeiten nun alle wieder voller Energie auf den Start der neuen Spielzeit hin“, erklärt Generalintendant Michael Schulz.

Der Spielplan für 2020/2021 ist bereits auf der Internetseite des MiR unter mir.ruhr/spielplan2021 und ab sofort in Form einer Sonderausgabe des Jahresheftes zum Mitnehmen im Kassenfoyer des MiR verfügbar.

Bis Dezember präsentiert das MiR außerdem Claudio Monteverdis Oper „L’Orfeo“ als spartenübergreifende Produktion von Oper, Tanz und Puppentheater, Tom Waits‘ 1990 uraufgeführtes Musiktheater „The Black Rider“ als Produktion des MiR-Puppentheaters, Händels „Giulio Cesare“, Benjamin Brittens „Curlew River“ in verschiedenen Gotteshäusern im Stadtgebiet und mit „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ nach dem Buch von Andreas Steinhöfel ein Puppentheater für Kinder.



2021 im Zeichen des verlängerten Beethoven-Jahres

Das neue Jahr beginnt ganz im Zeichen des verlängerten Beethoven-Jahres mit der Uraufführung „Fidelio schweigt“ in einer überarbeiteten Fassung von Charlotte Seither und Hermann Schneider. Die "MiR Dance Company" präsentiert „Notre-Dame de Paris“ nach Victor Hugo und den digitalen Tanzabend „Shoot Me Into The Green Screen 2“. Das MiR-Puppentheater zeigt Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ und das Musical „Avenue Q“. Außerdem stehen „Madama Butterfly“ in der Regie von Gabriele Rech, das Musical „Chicago“ und Rossinis „Otello“ auf dem Spielplan.

Die Übersicht aller Premieren sind unter mir.ruhr/premieren2021 aufgelistet.

Entsprechend dieser besonderen Spielzeit bietet das Musiktheater im Revier ein umfangreiches und vielfältiges Abonnementangebot. „Wir hoffen, dass wir trotz der besonderen Umstände die in den letzten Jahren steigende Nachfrage nach Abonnements fortführen können. Wir sind jedenfalls bestens vorbereitet, unseren Besucher auch in der nächsten Spielzeit bei der Umsetzung der dann bestehenden Hygienevorschriften wieder besondere Musiktheatererlebnisse bieten zu können“, sagt Geschäftsführer Tobias Werner.



Verlosung für "Fifty-Fifty"

Unter allen Kunden, die sich noch bis zur Sommerpause für ein Abo entscheiden, verlost das MiR exklusiv 15 mal 2 Karten für die diesjährige Abschlussveranstaltung vor der Spielzeitpause: der Livestream von „Fifty-Fifty“ ist für den 28. Juni geplant und bietet Platz für 30 Zuschauer, die aus allen Kunden, die bis zum 25. Juni ein Abonnement abgeschlossen haben, ausgelost werden.

Eine Übersicht über alle MiR-Abos gibt es unter mir.ruhr/abo2021. Aktuelle Informationen zum Kartenvorverkauf und den Öffnungszeiten der Theaterkasse sind unter mir.ruhr/aktuelles abrufbar.