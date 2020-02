Am Samstag, 29. Februar 2020 werden in der Kinderbibliothek im Bildungszentrum und in der Stadtteilbibliothek Buer die besten Vorleser für den Norden und den Süden der Stadt gesucht.

Los geht es jeweils um 15:00 Uhr, die Preisverleihung wird in der Stadtteilbibliothek Horst um 17:00 Uhr, in der Kinderbibliothek um 17:30 Uhr stattfinden.

Die Schulsiegerinnen und Schulsieger aus Hauptschulen, Gesamtschulen, Realschulen und Gymnasien wer-den vor Eltern, Geschwistern und einer fünfköpfigen Jury zwei Texte vorlesen. Dabei ist ihnen einer der Texte vertraut, stammt vielleicht sogar aus ihrem Lieblingsbuch. Der andere dagegen ist ein Fremdtext, den sie an diesem Tag zum ersten Mal lesen werden. Wer nach fachlicher Auswahl der Jury beide Texte am besten vorgelesen hat, wird Sieger für den Stadtbezirk Nord bzw. Süd.

Beide Stadtsieger werden dann für Gelsenkirchen beim Bezirksentscheid antreten.

Seit 1959 wird der traditionsreiche Lesewettstreit vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Die erfolgreiche Leseförderungsaktion will Kinder ermuntern, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen und aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen, um damit Leselust wecken und die Lesekompetenz von Kindern stärken. Zu den Ausrichtern gehören Schulen und Bibliotheken, Schirmherr ist der Bundespräsident.